Cecot y SAP firman un acuerdo para impulsar la formación especializada en Catalunya

Momento de la firma del acuerdo. - CECOT

BARCELONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cecot ha firmado dos acuerdos "estratégicos" con SAP y la Asociación de Usuarios de SAP en España (Ausape) para impulsar la formación especializada en este sistema en Catalunya, informa la patronal en un comunicado este miércoles.

La voluntad es conectar la oferta formativa oficial con las necesidades reales de las empresas y con una demanda de talento creciente.

SAP es una "tecnología clave" para la gestión de los procesos de negocio y la transformación digital de las empresas, y mejora la eficiencia, escalabilidad y viabilidad de las organizaciones.

El secretario general de Cecot, Oriol Alba, ha explicado que "SAP es una tecnología altamente demandada y estratégica" para la competitividad de las empresas.

El acuerdo permite impulsar programas de formación oficial de SAP para empresas, profesionales en activo y personas que quiera reciclarse laboralmente.