Cecot sitúa el seguimiento de la huelga general de empresas asociadas en un 6,7%

Carteles reivindicativos - Kike Rincón/Europa Press

BARCELONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cecot ha cifrado en un 6,7% el seguimiento de la huelga general de este miércoles entre las empresas asociadas, algo por debajo del 7,5% registrado en el primer sondeo de la mañana, informa en un comunicado.

El balance acumulado del dispositivo de seguimiento activado por Cecot entre las empresas asociadas, sectores y áreas de actividad empresarial muestra una jornada "marcada por una baja adhesión a la huelga y una normalidad mayoritaria en el funcionamiento de las empresas".

También ha contabilizado incidencias concentradas principalmente en la movilidad de las personas, los accesos a los centros de trabajo, transporte y distribución de mercancías.

Los datos recogidos hasta las 17.00 en base a 400 cuestionarios validados indican que casi 2 de cada 3 empresas consultadas no han registrado a nadie en huelga, y cerca de la mitad han comunicado alguna incidencia operativa en la jornada, sobre todo por factores externos que han dificultado o condicionado el desarrollo ordinario de la actividad.

SECTORES

La industria, la construcción, la reparación del automóvil, el sector de la madera y buena parte del comercio han comunicado mayoritariamente normalidad en la actividad, con incidencias puntuales relacionadas sobre todo con los desplazamientos, el acceso a los centros de trabajo o el reparto de mercancías.

Por el contrario, el transporte y las actividades "fuertemente dependientes de la movilidad han concentrado algunas de las afectaciones más significativas, aunque el seguimiento directo de la huelga entre las plantillas haya sido limitado".

En conjunto, el 62,9% de las respuestas no registra a ninguna persona en huelga; el 24,8% sitúa el seguimiento entre el 1% y el 10% de la plantilla; el 6,9%, entre el 11% y el 25%; el 1,5%, entre el 26% y el 50%; el 0,5%, entre el 51% y el 75% y el 3,5% comunica un seguimiento superior al 75%.

BAJA ADHESIÓN

Ante los datos recogidos en la jornada, Cecot valora que la huelga general "ha tenido una baja adhesión entre las empresas consultadas y un impacto global limitado sobre la actividad empresarial".

El seguimiento estimado del 6,7%, el hecho de que casi dos de cada tres empresas no hayan registrado a ninguna persona en huelga y que más de tres de cada cuatro hayan mantenido la actividad con normalidad "confirman una incidencia limitada de la convocatoria sobre el funcionamiento ordinario del tejido empresarial".