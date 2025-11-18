Cellnex recompra 2,6 millones de acciones por un valor de 69.2 millones hasta el 14 de noviembre

Archivo - Fachada de la sede de Cellnex Telecom - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cellnex ha recomprado un total de 2,6 millones de acciones por un importe de 69 millones de euros, casi el 14% del importe de inversión máximo anunciado, según ha informado la empresa en un comunicado enviado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El número de acciones compradas en ejecución del programa de recompra hasta el día 14 de noviembre de 2025 asciende a 2.632.238, con un importe total satisfecho de 69.209.044,89 euros.

Ello representa aproximadamente el 14% del importe de inversión máxima anunciado junto con el resto de características del programa de recompra mediante la comunicación de Información Privilegiada de 6 de noviembre de 2025.