Cellnex repartirá 500 millones de dividendos y recomprará acciones por otros 500 millones

Archivo - Fachada de la sede de Cellnex Telecom, en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cellnex ha anunciado que repartirá dividendos a cargo de la parte de la reserva de prima de emisión por importe de 500 millones de euros y que lanzará un programa de recompra de acciones por otros 500 millones, en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves.

El dividendo se hará en dos tramos de 250 millones pagaderos en enero de 2026 y julio de 2026, y el importe bruto por acción y el calendario detallado se comunicarán en un futuro.

Por su parte, el propósito del programa de recompras es "reducir el capital social de la Sociedad mediante la amortización de las acciones", y del total, 300 millones ya han sido comprometidos y 200 millones procederán de la venta de centros de datos en Francia.

En todo caso, el valor nominal de las acciones propias adquiridas directa o indirectamente, sumadas al de las que ya posea en cada momento y, en su caso, sus filiales, no podrá ser superior al 10% del capital suscrito.

El programa comenzará el próximo 10 de noviembre y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de este año.