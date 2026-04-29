Celsa reduce pérdidas un 49% hasta 143 millones en 2025 y anota beneficios el primer trimestre

El presidente de Celsa, Rafael Villaseca, y el consejero delegado, Jordi Cazorla - EUROPA PRESS

BARCELONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Celsa ha cerrado el ejercicio 2025 con un resultado neto consolidado de 143 millones de euros en pérdidas, un 49% menos de los 281 millones de euros que perdió el año anterior, y ha entrado en beneficios en el primer trimestre del ejercicio en curso, con un resultado neto positivo de 18 millones de euros.

Así lo ha explicado este miércoles el consejero delegado del grupo, Jordi Cazorla, en una rueda de prensa para presentar los resultados financieros de 2025 y el primer trimestre de 2026 en Barcelona junto al presidente de Celsa, Rafael Villaseca.

La compañía obtuvo en 2025 unos ingresos de 3.347 millones de euros, en línea con los 3.360 millones de 2024, y un Ebitda de 396 millones, un 44% más que el año anterior y con un margen del 22% sobre las ventas.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)