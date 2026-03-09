Centelles (Barcelona) inaugura la Casa Pujol tras su rehabilitación como equipamiento municipal

La nueva Casa Pujol tras la rehabilitación - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Centelles ha inaugurado este domingo el edificio modernista de la Casa Pujol tras su rehabilitación como equipamiento municipal, después de adquirirlo en 2020 por 200.000 euros gracias a una ayuda de la Diputación de Barcelona, que también se hizo cargo de los 1,15 millones que han supuesto las obras.

El nuevo edificio cuenta con una zona ajardinada, una primera planta con una sala polivalente, bautizada con el nombre de la arpista Clotilde Cerdà, y una planta baja con diversas salas para el uso de las entidades, conectada con el teatro Casal Francesc Macià, indica la Diputación en un comunicado este lunes.

En la inauguración, el alcalde del municipio, Josep Paré, ha destacado la colaboración del ente provincial en el proyecto, y la diputada de Sostenibilidad Social, Alba Barnusell, ha celebrado que el edificio "permite un gran equipamiento cultural y cívico para Centelles al servicio del pueblo".