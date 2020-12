Un centenar de guías turísticos en Barcelona interpela a la Generalitat ante su "invisibilización"

BARCELONA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de trabajadores del sector de guías turísticos se ha concentrado este martes ante el Palau Robert de Barcelona para interpelar a la Conselleria de Empresa de la Generalitat "ante el progresivo menosprecio e invisibilización" de los guías habilitados por la Generalitat y pedirles amparo.

La concentración ha sido organizada por tres asociaciones de Catalunya: la Associació Guies de Turisme Habilitats de Catalunya (Aguicat), Asociación Profesional de Guies de Turisme de Catalunya (APIT) y Associació de Guies de Barcelona (AGG).

Los concentrados piden que, una vez se pueda retomar la actividad turística, se haga con "criterios de dignidad y respeto por los guías y los visitantes", y consideran que la única garantía de calidad y buenas prácticas es volver a hacer la prueba específica y valorar el carné.

Desde el 2012 no es necesario realizar ningún examen para obtener el carné de guía, y actualmente, su acreditación consiste en un código QR "fácil de falsificar y reclamo para el intrusismo", han explicado las asociaciones en un manifiesto.

PIDEN UNA PRUEBA ESPECÍFICA

Así lo han manifestado los guías de turismo en la concentración al grito de: "Queremos el carné" y llevando pancartas con mensajes como 'carné=calidad' y 'carné=protección del patrimonio', ya que consideran esta acreditación física como un "requisito de calidad, de responsabilidad, de protección al consumidor y legalidad económica y fiscal".

La presidenta de Aguicat, Meritxell Carreres, ha explicado que la Generalitat les había prometido durante meses que no retirarían el carné y finalmente lo han hecho: "Y eso no lo podemos aceptar, porque nos hace absolutamente invisibles en la calle ante otros guías que no están acreditados por la Generalitat", ha declarado.

"Estamos reclamando que si queremos cambiar el modelo de turismo, y ahora es el momento para hacerlo más sostenible y más de calidad, tenemos que empezar por proteger a los que estamos a pie de calle trabajando con el turismo, que somos los guías", ha concluido Carreres.