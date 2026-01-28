Un centenar de personas se concentra ante la sede de Junts por el fin de la moratoria de desahucios

Concentración este miércoles por la tarde frente a la sede de Junts después de que el Congreso tumbara el decreto ómnibus que incluía la moratoria de los desahucios - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de personas se han concentrado este miércoles por la tarde frente a la sede de Junts después de que el Congreso tumbara el decreto ómnibus, que incluía la moratoria de los desahucios, con sus votos, los del PP y Vox.

La movilización ha sido impulsada desde el Sindicat de Llogateres y el resto de organizaciones que forman parte de la Taula Sindical d'Habitatge de Catalunya: PAH, Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya (COSHAC) y Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya.

El portavoz de la PAH, Juanjo Ramón, ha lamentado que la aritmética parlamentaria haya permitido "con el voto en contra, sobre todo de Junts y de la extrema derecha en general, que 70.000 personas acogidas a una moratoria, a partir de mañana pueden ser desahuciadas en cualquier momento".

La portavoz del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya, Gisela Bermúdez, ha expresado que el hecho de que caiga la moratoria es una noticia nefasta, que desde que se aplica en 2020 se produjeron 173.000 desahucios en el Estado español, y ha lamentado que se estén alcanzando "máximos históricos" en el precio del alquiler, una situación que ha dicho que no solo es cosa de Junts, Vox y PP, sino de todos lo partidos del arco parlamentario.

La portavoz de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, Marta Espriu, ha subrayado que lo vivido el martes en el Congreso fue "un circo parlamentario", ha dicho de Junts que quiere ser el portavoz de la patronal inmobiliaria, ha exigido medidas inmediatas para paralizar los desahucios de familias vulnerables y ha pedido a la clase social que se movilice.

"AL LÍMITE DEL COLAPSO"

La portavoz de Aliança contra la Pobresa Energètica, Irene González, ha criticado que la "irresponsabilidad del juego político" haya hecho que centenares de miles de personas en el Estado español se hayan visto expuestas en pleno invierno a que se le corten los suministros.

El portavoz del Sindicat de Llogateres, Txema Escorsa, ha dicho que "estamos al límite del colapso" en un momento en el que más de 150.000 contratos de alquiler finalizan este año, a los que hay que sumar los desahucios de 13.000 familias vulnerables, 60.000 en todo el Estado español, y ha dicho que PP, Vox y Junts han tumbado el 'escudo social' que aboca a las familias vulnerables a una situación límite.