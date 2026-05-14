La central nuclear de Vandellòs II (Tarragona) realiza su simulacro de emergencia anual - ANAV

TARRAGONA, 14 (EUROPA PRESS)

La central nuclear de Vandellòs II (Tarragona) ha realizado este jueves su preceptivo simulacro anual establecidos en su Plan de Emergencia Interior (PEI), con la participación de Bombers de la Generalitat, Protecció Civil, la Unidad de Respuesta de la Guardia Civil y otros equipos de emergencia, la Organización de Respuesta ante Emergencias del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), la Asociación Nuclear Ascó Vandellós II (ANAV), entre otros.

El ejercicio se ha iniciado a las 9.38 horas con la simulación de una prealerta de emergencia debido a rachas superiores a 110,74 km/h y un fallo en el turbogrupo del edificio de turbinas que ha generado una parada automática del reactor, informan en sendos comunicados el CSN y la ANAV.

Ante este escenario simulado, se ha declarado la emergencia general, la categoría IV del PEI, y se ha recomendado a los equipos de emergencia el control de accesos y el confinamiento de la población en la zona I de la instalación, hasta 10 kilómetros de radio.

Se han desplegado drones y se han producido dos intentos de intrusión, uno de los cuales efectivo, se ha simulado un incendio extinguido por los bomberos, se ha desalojado al personal no esencial de la instalación y a una persona herida que, tras ser descontaminada, ha sido evacuada y trasladada a un centro médico.

Estos simulacros permiten mantener la preparación ante situaciones de emergencia que se puedan producir, así como identificar áreas de mejora para una "mayor eficacia" en las tareas asociadas a una eventual emergencia.