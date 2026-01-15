El Centre de les Arts Lliures de Barcelona "reinterpreta el legado" de Joan Brossa en un ciclo

Cartel del ciclo - CENTRE DE LES ARTS LLIURES

BARCELONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centre de les Arts Lliures de Barcelona acogerá los días 24, 25 y 31 de enero y el 1 de febrero la segunda edición del ciclo 'Exorcismes, patrimoni y performativitats', en el que "reinterpreta el legado" de Joan Brossa e invita al público a explorar su patrimonio a través de las artes visuales, escénicas, textuales y sonoras.

El programa aborda la diversidad de lenguajes artísticos y la actitud que define a Brossa, y presenta varias acciones performativas que se despliegan por todo el Centre de les Arts Lliures para "activar y reinterpretar" su obra, informa el centro en un comunicado este jueves.

Las directoras artísticas del Centre, Maria Canelles y Georgina Oliva, aseguran que los artistas invitados "buscan sacar a Brossa de cualquier corriente conservadora, de discursos estáticos y de lecturas fetichistas", y afirman que las propuestas se centrarán en la experimentación y el juego.

Habrá aproximaciones al archivo de Brossa con Juan Navarro, Óscar Cornago, Cristina Mejías y Victor Colmenero; la "materialización de poemas habitables" con Mercè Soler; el juego sonoro de Ivan Telefunken; el sonido envolvente de Núria Andorrà y Roc Mateu; la instalación sonora de Marc Verdaguer y Pedro Vian; el sonido de Nazario Díaz y Noela Covelo; una conferencia sonora de Maria Callís y El pèsol feréstec y un biopic experimental de Pere Faura.

En esta edición se amplía la programación un fin de semana y se incorpora "por primera vez" a artistas de otros puntos de España; además, el programa se alarga con la exposición 'Un sorollet' de Mercè Soler, que se inaugura este jueves y se podrá ver hasta el 4 de febrero.

En el segundo trimestre el centro contará con los espectáculos 'Un cotxe' de Pau Masaló, 'I trust your' de Vivian Friedrich, 'Cinemàtica' de Nyamnyam y 'Weltschmerz (títol provisional)' de Ferran Dordal; y la programación incluirá dos conferencias performativas: 'La petroquímica' de Maria Alejandre, Pau Ferran, Judith Pujol y Bàrbara Roig, y 'Ens van caldre les úlceres' de Luca Calderó, así como la muestra 'Disfuncionàries' de Tanit Plana.