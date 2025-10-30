El Centre Universitari d'Arts i Disseny de Barcelona (BAU) se adscribe a la URV de Tarragona

Archivo - Fachada de la sede de BAU. - URV-BAU - Archivo

TARRAGONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona ha aprobado este jueves la incorporación como centro adscrito del Centre Universitari d'Arts i Disseny de Barcelona (BAU).

La URV amplía "cualitativamente" su oferta formativa en ámbitos emergentes, creativos e interdisciplinares con la incorporación de un centro que ya dispone de titulaciones oficiales y propias, informa en un comunicado de este jueves.

BAU imparte los grados en Diseño y Bellas Artes y el máster universitario en Investigación y Experimentación en Diseño, además de másteres y posgrados propios.

Cuenta con 800 estudiantes en titulaciones oficiales y 300 en formación permanente, así como con el grupo de investigación Gredits, que trabaja en la investigación artística, la internacionalización, la investigación doctoral basada en prácticas y la investigación transdisciplinar.

NUEVOS PROGRAMAS

El rector de la URV, Josep Pallarès, ha apuntado que la adscripción de BAU "abre la puerta" a la creación de un nuevo programa de doctorado en Arquitectura, Diseño y Arte, que permitiría ampliar la oferta de tercer ciclo en ámbitos no cubiertos actualmente por la universidad.

Las diferentes partes implicadas han acordado realizar la implantación en bloque de la totalidad de los cursos de los 3 títulos el curso académico 2027-28, garantizando siempre el derecho de los estudiantes a finalizar los estudios en la UVic-UCC, la universidad que hasta ahora tenía adscrito a BAU.