El centro Santa Mònica de Barcelona convoca 21 becas de investigación en mediación artística

El Santa Mònica de Barcelona convoca 21 becas de investigación en mediación artística
BARCELONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
El centro de arte Santa Mònica de Barcelona ha convocado 21 becas, de 9.200 euros cada una, para creadores interesados en desarrollar investigaciones y prototipos experimentales de mediación artística en residencia en el museo durante once meses, informa el museo en un comunicado.
El programa 'Les Mòniques', cuyo plazo para presentarse se abre este jueves y finaliza el 12 de marzo, tiene como objetivo promover el desarrollo de prototipos de dispositivos de mediación artística que exploren formatos transmedia para abrir a públicos diversos los contenidos, discursos y preguntas que plantea el centro de artes.
Las residencias artísticas se entienden como estancias temporales de 11 meses, del 1 de septiembre de 2026 al 31 de julio de 2027, en el Santa Mònica, y, además, se incorporará una beca en colaboración con la Red TEJA destinada a apoyar a un artista en situación de emergencia.