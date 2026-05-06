El centro de simulación clínica de UIC Barcelona cumple 10 años con 1.600 alumnos anuales

Espacio del Centro Integral de Simulación Avanzada de UIC Barcelona - EUROPA PRESS

Simula un pequeño hospital con unidades de hospitalización y asistencia

SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA), 6 (EUROPA PRESS)

El Centro Integral de Simulación Avanzada (Cisa) del Campus Sant Cugat de la UIC Barcelona cumple diez años en la formación de profesionales de la salud y cada año pasan por él 1.600 alumnos de grado y de posgrado de estudios relacionados con el sector.

Los espacios de simulación clínica avanzada del centro recrean con realismo quirófanos, UCI, consultas, hospitalización y escenarios de emergencia, lo que permite al alumnado de Medicina, Enfermería, Fisioterapia y Psicología entrenarse en un entorno seguro.

El Cisa culmina de más de 28 años de simulación clínica en UIC Barcelona, en un espacio de 1.000 metros cuadrados, después de iniciarse en una pequeña habitación.

VANESSA ALCÁNTARA

La responsable del centro, Vanessa Alcántara, ha asegurado que los estudios que utilizan más el espacio de simulación son los de Medicina y Enfermería, y que el alumno tiene la oportunidad de practicar lo aprendido en la parte teórica y salir "mucho más preparado" al mundo profesional.

Alcántara ha dicho que "es como un pequeño hospital" donde al alumno, desde que entra por la puerta, le queda claro que está inmerso en el mundo de un hospital, con normativas, llevando batas y dejando sus cosas a la entrada.

El espacio incluye áreas como la aula de visualización y debriefing, un área de atención domiciliaria, una unidad de atención primaria, otra de hospitalización con 16 boxes, una sala de control, una 'training unit' y una unidad de especialización.

REALIDAD VIRTUAL

Alcántara ha explicado que los medicamentos de la unidad son simulados, con una farmacia organizada por tipo de medicamento y caducidad, y que ahora también crean elementos necesarios para la simulación con una impresora 3D.

Para recrear escenarios de emergencias se usan técnicas como el 'moulage' para replicar heridas en diferentes modelos de maniquíes (a veces con actores) o gafas de realidad virtual para recrear cómo realizar una maniobra de reanimación.

Además de los alumnos, profesionales de la salud en activo para "practicar y entrenarse" en los nuevos procedimientos, y ha recordado que el espacio fue utilizado durante la pandemia habilitándolo como planta de hospitalización.

MONTSE VIRUMBRALES: ENFOQUE HUMANÍSTICO

La responsable del Área de Simulación en Medicina, Montse Virumbrales, ha subrayado que UIC Barcelona quiere formar "en la parte efectiva, cómo deben manejar cada una de las patologías y situaciones clínicas del paciente, pero también en la parte afectiva".

"No renunciamos a trabajar en este entorno todo lo que es la humanización, el profesionalismo, el trato, la comunicación, incluso el trabajo en equipo, el liderazgo y siempre en un enfoque muy humanístico" y que quiere potenciar el trabajo interprofesional, ha añadido.

Virumbrales ha afirmado que en en un futuro se incorporará cada vez más la realidad virtual, la realidad aumentada y la inteligencia artificial, ésta última en el debriefing para identificar las áreas de mejora sin renunciar a la figura de los instructores.

El décimo aniversario del Cisa de UIC Barcelona se completa la tarde de este miércoles con la jornada 'Experiencia y futuro de la simulación clínica', con la asistencia del alcalde de Sant Cugat del Vallès, Josep Maria Vallès.