Los centros de atención al viajero de Catalunya vacunaron a más de 69.000 personas en 2025

Archivo - Una enfermera prepara una vacuna - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los centros de atención al viajero de Catalunya administraron 130.953 vacunas a 69.663 viajeros en 2025 según datos provisionales, informa la Conselleria de Salud de la Generalitat este viernes en un comunicado.

Supone un aumento respecto a 2024 (cuando fuero n114.330 vacunas a 65.282 viajeros) y a 2023 (91.747 vacunas a 55.942 viajeros), lo que muestra una "recuperación progresiva de la actividad" después de la pandemia.

Salud insiste en la importancia de consultar con antelación las recomendaciones sanitarias del país o países a los que se viaja, que además pueden variar según la zona concreta que se visita, la época del año, el tipo de desplazamiento, la duración de la estancia y las actividades previstas.