Los centros culturales abrirán este jueves pero no garantizan su actividad

Publicado 21/02/2019 4:20:16 CET

Cancelan las visitas y actividades escolares y de grupo

BARCELONA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los centros y equipamientos culturales catalanes abrirán sus puertas este jueves durante la huelga convocada pero no garantizarán su actividad, a la espera de valorar la incidencia del paro que genere la adhesión voluntaria de sus trabajadores.

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) tendrá servicios mínimos durante la jornada e internamente la percepción es que el seguimiento "no sea masivo", aunque fuentes del centro han instado a esperar al seguimiento de la jornada.

Igualmente, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) abrirá sus puertas y estará a expensas de lo que decidan los trabajadores, de modo que "si no se pueden dar las condiciones de exhibición o seguridad", cerrará sus puertas; aparte, algunas actividades, como las visitas escolares y de grupos, se han suspendido.

La Fundació Catalunya-La Pedrera tiene previsto abrir con normalidad, aunque acabará de tomar una decisión en función del número de trabajadores que secunde la huelga de manera individual.

En el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, que no tiene ninguna función programada para este jueves, "no se tiene constancia de que ni sindicatos ni la mayoría del personal del teatro tenga la intención de acogerse al derecho a huelga".

En el Palau de la Música, la programación continuará igual, salvo las funciones escolares de la mañana en el Palau se han visto afectadas por las escuelas que hacen huelga; mientras que por la tarde la programación sigue adelante.

En L'Auditori se mantendrá la actividad "con normalidad" --aunque no hay ningún concierto programado-- y las oficinas y los departamentos permanecerán abiertos, aunque también sus trabajadores podrán acogerse de forma individual a la huelga.

El Mercat de les Flors abrirá sus puertas y atendiendo al derecho a huelga tendrá trabajadores que seguirán al paro y otros que no, de modo que hasta el jueves no sabrá si tiene que cancelar o no su función.

TEATROS CON FUNCIONES

En los teatros del grupo Focus --Teatre Romea, Teatre Goya y La Villarroel-- la actividad seguirá su horario habitual, y la programación no ha sufrido modificaciones.

El Teatre Lliure tampoco cerrará sus puertas y tendrá a trabajadores en huelga y otros, y está a la espera de la decisión de los actores de la compañía que realizará la función programada 'Davant la jubilació a Gràcia' para saber si la podrá garantizar.

El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) tiene funciones programadas en sus tres salas, pero hasta este jueves no sabrá si es posible realizarlas a la espera del derecho individual de cada trabajador de sumarse a la convocatoria.

En cuanto al ocio nocturno, la sala Razzmatazz no tiene ningún concierto programado y abrirá su sesión de noche a las 00.00 horas --la noche del jueves al viernes--.