Cerca de 30.000 personas visitan las exposiciones del Cupra Raval en Barcelona y Madrid

Coche modelo Cupra Raval durante la presentación mundial del Cupra Raval, a 9 de abril de 2026, en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 30.000 personas "han descubierto" el nuevo Cupra Raval, el modelo 100% eléctrico de la marca, en las visitas que ofrecen Casa Cupra Raval de Barcelona y Cupra City Garage Madrid desde el 9 de abril, informa la marca en un comunicado este miércoles.

Los espacios son los únicos lugares de ambas ciudades donde puede verse este modelo, "consolidándose como escaparates exclusivos de una de las grandes apuestas de Cupra para el futuro de la movilidad eléctrica y urbana".

En términos comerciales, ha destacado que han tenido un impacto tangible, ya que se han cerrado 32 ventas del modelo en 20 días entre los dos espacios, un hecho que "confirma el fuerte interés que está generando entre los amantes de la electrificación".