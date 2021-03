Cerca de 850 iniciativas de empleados de Seat en 2020 le permiten ahorrar 7,2 millones

BARCELONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 850 iniciativas de los empleados de Seat en 2020 que se están poniendo en marcha han permitido a la compañía ahorrar 7,2 millones de euros, en el marco del programa 'Ideas Seat', que invita a los trabajadores a proponer mejoras.

Las optimizaciones abarcan cualquier ámbito, desde producto, instalaciones y procesos, así como progresos en sostenibilidad y cuidado del medioambiente, ha informado la automovilística este jueves en un comunicado.

En 2020, las ideas con mayor potencial de ahorro se dieron en las áreas de Producción, concretamente en Chapistería, seguida de Energía e Instalaciones, y Logística, y en total se recopilaron más de 3.000 iniciativas.

El vicepresidente de Recursos Humanos y Organización de Seat, Xavier Ros, ha señalado que la actitud de los empleados es un impulso adicional para superar los retos de la compañía y del momento actual "que permite detectar en el origen posibles ideas de mejora que pueden tener un impacto positivo colectivo".

En esta edición, la idea que más ahorro ha generado ha sido la del diseño de un algoritmo de alerta que fortalece el sistema de seguimiento de albaranes para piezas de suministro JIT (Just In Time, por sus siglas en inglés, o aquellas de las que no existe stock y que se suministran en cuestión de horas).

La compañía también ha destacado iniciativas de carácter sostenible como la sustitución de bombas de aceite por bombas de vacío sin emisiones en los sistemas de refrigeración de las instalaciones productivas, o la introducción de un nuevo algoritmo que prioriza el uso de agua para mantenimiento según las necesidades reales, frente al anterior uso automático por horas.