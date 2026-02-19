El Cercle d'Economia apuesta por mejorar la productividad con una inmigración "más moderada"

Archivo - La presidenta del Cercle d’Economia, Teresa García-Milà, en una imagen de archivo. - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Cercle d'Economia ha reclamado que las administraciones hagan una apuesta clara por un modelo económico "más intensivo en productividad, compatible con una inmigración más moderada en volumen, más ordenada y alineada con las necesidades y capacidades reales del país".

Lo ha hecho este jueves en una nota de opinión titulada 'La necesidad de una política migratoria: modelo productivo, integración y bienestar social', en la que ha lamentado que España ha basado su crecimiento económico en el "crecimiento extensivo, basado en el incremento de la población y la ocupación, pero con una baja productividad".

"Este modelo ha permitido sostener el crecimiento del PIB y el empleo, pero ha generado ganancias muy limitadas de renta per cápita y una pérdida de posiciones relativas en el contexto europeo", ha señalado la entidad.

La entidad presidida por Teresa Garcia-Milà ha añadido que este modelo "difícilmente puede garantizar, a medio y largo plazo, la sostenibilidad del sistema de bienestar", y ha señalado que la velocidad del proceso migratorio ha tensado el mercado de vivienda y los servicios públicos esenciales.

El Cercle ha apuntado que la inmigración será necesaria a medio plazo para compensar la caída de la población en edad de trabajar, pero que "el volumen y la composición de la inmigración" no son variables exógenas que no se pueden controlar.

Ha explicado que dependen del modelo socioeconómico y el diseño de las políticas del estado del bienestar que inciden en la oferta de trabajo autóctona, como la edad de jubilación, la conciliación, los cuidados o las políticas de natalidad.

"Pensar en la inmigración sin pensar simultáneamente en todas estas cuestiones es, en última instancia, una forma de afrontar solo los síntomas y no las causas", afirma la entidad.

INTEGRACIÓN

El Cercle ha subrayado que facilitar la integración de los inmigrantes y fortalecer la cohesión social es "un elemento central de cualquier política migratoria" para asegurar la igualdad de oportunidades a partir del buen funcionamiento del ascensor social.

Ha añadido que esto "exige" garantizar derechos efectivos, pero también deberes, como el conocimiento y el uso del catalán y la asunción de los valores democráticos básicos como la igualdad de género, la no confesionalidad del Estado y los derechos humanos.

REGULARIZACIÓN

Sobre el proceso de regularización iniciado por el Gobierno, el Cercle d'Economia ha señalado que es necesario e "inevitable", pero ha dicho que constata un fracaso y no puede convertirse en un precedente.

"Poner el contador a cero solo tiene sentido si simultáneamente se articula una verdadera política migratoria, cosa que, a pesar del alcance del fenómeno, no se ha hecho hasta ahora", ha añadido.

En este sentido, ha asegurado que la gestión actual de la inmigración "presenta disfunciones estructurales evidentes" por la falta de lo que ha definido como una verdadera política migratoria, y ha lamentado que ha habido una sucesión de respuestas reactivas y fragmentarias, sin debate de fondo.

El ente ha señalado que la política migratoria debe partir de la premisa de que, si se quiere avanzar hacia un modelo económico de más alta productividad, "es imprescindible que la política migratoria esté alineada con este objetivo".

GESTIONAR LA MIGRACIÓN

La entidad ha alertado de que "continuar gestionando la inmigración como se ha hecho hasta ahora dificulta el cambio de modelo económico que el país necesita".

Por ello, ha pedido actuar en distintos puntos, como una mejor coordinación dentro del espacio Schengen para reducir la irregularidad sobrevenida o revisar los mecanismos de arraigo para que no funcionen con una vía de regularización 'ex post'.

También ha pedido ajustar los criterios de reagrupamiento familiar para que no se usen como vía indirecta de entrada, reforzar el control sobre la contratación irregular y profundizar en la cooperación con los países de origen y tránsito.