El Cercle d'Economia ve "debilidades estructurales" en el modelo del sector turístico

BARCELONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La 'Iniciativa per la Productivitat i la Innovació' (IPI), el 'think tank' impulsado por el Cercle d'Economia, ha explicado que el turismo, que tiene un papel estratégico en la actividad, empleo y proyección internacional de Catalunya, cuenta también con "debilidades estructurales" como una productividad inferior a la media y unos salarios por debajo del conjunto de la economía.

Así se refleja en el texto 'Debat sobre el model turístic i la seva incidència en la productivitat de l'economia catalana', publicado por la entidad y en el que alerta de ciertas señales de agotamiento del esquema de crecimiento extensivo del sector y propone abrir un debate para adaptarlo a nuevos retos económicos, sociales y ambientales, explica este lunes en un comunicado.

"Catalunya vive una paradoja del éxito. Es la comunidad autónoma que recibe más turistas internacionales y ocupa la segunda posición mundial en competitividad turística, según el Fòrum Econòmic Mundial, sólo por detrás de Estados Unidos", explica el think tank.

Pese a ello, añade el IPI, el modelo basado en el volumen muestra signos de saturación y ha generado un "amplio consenso" entre académicos, empresas y representantes institucionales, que coinciden en que la etapa del crecimiento en términos de cantidad está superada, textualmente.

El documento propone llevar a cabo una "revisión estratégica" del modelo turístico que permite reforzar tanto la calidad de la oferta, diversificar actividades, mejorar la formación de talento o promover una gestión más eficiente de los recursos.