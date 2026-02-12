Cerrada la estación de Rodalies en Barberà (Barcelona) por el fuerte viento, con la R4 afectada

Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La estación de Rodalies en Barberà del Vallès (Barcelona) se ha cerrado temporalmente este jueves a las 10.40 horas por los efectos del fuerte viento, lo que ha provocado afectaciones en la línea R4 que ha obligado a establecer un servicio alternativo por carretera entre Barberà y Cerdanyola (Barcelona).

Según informa Rodalies en un comunicado, el punto de encuentro para poder coger el autobús está en Plaza Espanya de Barberà.

En cuanto a otras líneas, la R2 Sud, R13, R14, R15, R16 y R17 han podido retomar la circulación sobre las 9.20 horas después de que la presencia de objetos en las vías obligara a cortar la circulación ferroviaria entre Vilanova y Cunit (Tarragona).