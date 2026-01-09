Cerrados los parques y jardines de Barcelona por las fuertes ventadas

Archivo - Vista del oleaje en la playa de la Barceloneta, a 17 de enero de 2023, en Barcelona, Catalunya (España) - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha activado este viernes la alerta del Plan de Actuación Municipal por las fuertes ventadas que afectan a la ciudad, por lo que ha procedido a cerrar parques y jardines.

En un comunicado, el consistorio ha recomendado cerrar y asegurar puertas y ventanas, cerrar persianas, recoger toldos y retirar macetas y objetos de ventanas y balcones para evitar que estos caigan a la calle y puedan provocar un accidente.

En la última hora, el cuerpo de Bombers de Barcelona ha realizado 15 salidas relacionadas con el viento, ha explicado el Ayuntamiento.