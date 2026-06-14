El Cervià de les Garrigues (Lleida) obliga a confinar a los vecinos de la Partida la Devesa

Imagen del incendio en Cervià de les Garrigues - BOMBERS DE LA GENERALITAT
LLEIDA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha enviado una alerta a los teléfonos móviles de la zona de la Partida la Devesa, en Cervià de les Garrigues (Lleida), en que ordena a los vecinos confinarse por el incendio de vegetación.
Pide cerrar puertas ventanas y llamar al teléfono de emergencia 112 en caso de emergencia, informa vía X.
Los Bombers de la Generalitat trabajan desde las 14.47 en el lugar y los Mossos d'Esquadra han establecido cortes en las carreteras LP-7032 de L'Albi a Cervià y LV-7031 de Cervià a Borges (Lleida).