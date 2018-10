Cérvoles Blanc 2016 (Cérvoles Celler), Gran Vinari d'Or 2018

Publicado 05/10/2018 23:07:39 CET

Participan en el concurso 902 referencias de 250 bodegas de las 12 DO de Catalunya

BARCELONA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vinco blanco de crianza Cérvoles Blanc 2016, de Cérvoles Celler, ha ganado el Gran Vinari d'Or 2018, un galardón que distingue el mejor vino catalán del año.

El mejor vino de Catalunya de este año, del que se elaboran unas 6.800 botellas, también se ha hecho con un oro en la categoría de blancos con crianza y el Vinari d'Or Especial de la DO Costers del Segre.

La gala de los Premis Vinari 2018 se ha celebrado este viernes en el Auditorio de Vilafranca del Penedès (Barcelona) y ha contado con la asistencia de la consellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Teresa Jordà.

En total, han participado 902 referencias de 250 bodegas de las 12 denominaciones de origen de Catalunya en esta sexta edición del concurso, que ha contado con un jurado profesional integrado por unos 80 expertos.

Por su parte, el Cava Guilera Brut Nature Gran Reserva 2009 se ha llevado el Gran Vinari Escumós, y Antoni Mata Casanovas ha sido reconocido con el Premi Vins i Licors Grau a la trayectoria profesional en el mundo del vino.

La DO Empordà ha sido una de las protagonistas de la noche con los reconocimientos a Mas Pòlit 2016, Vinyes d'Olivardots Gresa Expressió 2010 y Torre de Capmany Garnatxa d'Empordà Velles Soleres de Pere Guardiola.

También han destacado otros vinos de otras denominaciones de origen como Can Bas Xarel·lo 2017 de Can Bas Domini Vinícola (DO Penedès), el Posidonia 2017 de Sumarroca y el Rebeldes 2017 (DO Montsant).

Los cinco Vinaris d'Or restantes han sido para Cossetània Brut 2016, Cava Lola Rosé Pinot Noir Reserva 2015, Vallformosa Cava Col·lecció Brut Reserva 2012, Cava Joan Colet Rius Gran Reserva 2014 y Cava Guilera Brut Nature Gran Reserva 2009.

PREMIOS VINARI ESPECIALES

El Premi Vinari Nissan al mejor proyecto ecológico del año ha sido para la bodega Lagravera, mientras que el Premio Agbar a la mejor etiqueta de vino ha recaído en los vinos Jaspi Blanc 2016, Jaspi Negre 2014 y Samsara 2015, de la bodega Coca i Fitó.

Finalmente, Vives Ambròs ha sido la bodega que ha obtenido el mayor número de reconocimientos, lo que le ha hecho merecedor del Premi Euroselecció Riedel a la mejor bodega de 2018.