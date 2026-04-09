El CGPJ y la Generalitat acuerdan ofrecer cursos de catalán a jueces de toda España

Archivo - La sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, y el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, han firmado este jueves en Madrid dos convenios para impulsar actividades formativas dirigidas a los integrantes de la Carrera Judicial, incluido el aprendizaje y perfeccionamiento del catalán para jueces y magistrados de toda España, ha informado el CGPJ en un comunicado.

El primero de los convenios firmados tiene como objetivo mejorar la capacitación en el uso del catalán, así como la adquisición de las competencias que son requeridas para el mejor desarrollo de la actividad profesional, y prevé dos actividades formativas con dos niveles: uno de iniciación, que corresponde al nivel A2, y otro de usuario independiente, que corresponde al nivel B2.

Se trata de la primera vez que en los planes de formación continua se ofrecerán cursos para el aprendizaje del catalán --siguiendo la línea iniciada en 2024 con otras lenguas cooficiales como el valenciano o el gallego--, y a estos cursos podrán acceder todos los integrantes de la Carrera Judicial, independientemente de su lugar de destino.

El segundo de los acuerdos suscritos es un convenio marco, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2029, por el que ambas instituciones se comprometen a colaborar en la organización de actividades de formación en materias de interés para los jueces y magistrados que prestan servicio en Catalunya.

El convenio prevé la celebración de congresos, seminarios, coloquios y jornadas, cursos que impliquen la realización de investigaciones, publicaciones y estudios, así como la posibilidad de realizar estancias en instituciones de diversa índole, como medios de comunicación, hospitales y colegios profesionales, entre otros.