CGT celebra el "contundente" 'no' al preacuerdo educativo en la consulta y pide el cese de Niubó

Docentes durante una concentración junto a la Abadía de Montserrat. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CGT Ensenyament, Laura Gené, ha celebrado el "absolutamente contundente" 'no' al preacuerdo educativo en la consulta realizada entre los docentes, y ha pedido el cese de la consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó.

En declaraciones a los medios, ha asegurado que la consellera lo ha intentado dos veces y no lo ha conseguido, ha dicho que no era cuestión de convencer a los sindicatos, y ha subrayado que la propuesta de acuerdo no era suficiente ante la "emergencia educativa".

Gené ha pedido que se reabran las negociaciones, pero que se haga en el comité de huelga, no en la mesa sectorial de educación.

La CGT ha llamado a seguir en las calles y, en relación al paro previsto para este viernes, ha reclamado "volver a paralizar Barcelona y desbordar el país", y ha confiado en que Ustec·Stes se sume a la huelga.

La consulta a los docentes para ver si ratifican o no el preacuerdo educativo de la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat con Ustec·Stes y Aspepc·Sps de este pasado viernes ha finalizado con la victoria del 'no' con el 65,1% de los votos.