Chacón pide que las ayudas al turismo y a la automoción sean directas y busquen diversificar

Sitúa la financiación como punto débil y defiende que la automoción en Catalunya "no se acaba con Nissan"

BARCELONA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Àngels Chacón, ha reclamado este lunes que parte de las ayudas enmarcadas en los planes dedicados al turismo y a la automoción anunciados por el Gobierno sean directas y busquen diversificar y transformar los modelos de negocio.

Lo ha dicho este lunes durante la conferencia-coloquio online del Barcelona Tribuna 'Catalunya en pausa: cómo nos reactivamos' organizada por 'La Vanguardia', la Asociación Española de Directivos (AED) y Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País.

"Pedimos que sean territorializados, pedimos además que, aparte de fomentar la demanda, porque muchos de ellos están conceptuados estimulando la demanda, sea también una parte de ayudas directas, no solo de ayudas a la liquidez", ha añadido.

Chacón ha sostenido que el punto débil es que no tienen suficiente financiación, y en referencia al plan del automóvil presentado la semana pasada en el Parlament, ha señalado que tienen las medidas y la estrategia pero no la financiación.

Ha destacado la oportunidad de la relocalización que ha provocado la pandemia y ha llamado a no depender del aprovisionamiento de material internacional, como ha sucedido durante la pandemia, y ha explicado que están trabajando en ello de cara a un posible rebrote.

REACTIVACIÓN

Chacón ha afirmado que en la realidad tras la pandemia hay muchas oportunidades y ha animado a empezar a repensar cómo será la revisión de las cadenas de suministro a nivel global, si habrá proteccionismo, cuáles serán las cuestiones afectadas en la gobernanza global, y cómo el sector público cogerá más relevancia.

Ve imprescindible gestionar el 'mientras tanto' ante la situación de urgencia actual, y tener en cuenta que lo que se haga ahora determinará el futuro: "Si no tenemos claro que sin generar riqueza no podemos realizar políticas sociales tenemos un problema. Si no cuidamos la economía productiva no habrá recursos para realizar políticas sociales".

Ha defendido que todo ello tiene que llegar a través del consenso, con la participación del mundo público y el mundo privado, y ha defendido que Catalunya cuenta con los activos suficientes para liderar la nueva economía, además de seguir manteniendo la industria y atraer nuevos proyectos e inversiones.

COMPETITIVIDAD

En este sentido, ha insistido en la necesidad de que más allá de ayudar a las empresas a subsistir, habrá que hacerlas competitivas para el siglo XXI, y ha advertido de que, de lo contrario, no se garantizará su supervivencia.

"No es cuestión de ayudar a pasar estos meses, sino garantizar su competitividad. O ayudamos a las empresas a transformarse o estaremos perdiendo competitividad", y ha advertido de que habrá que decidir en qué se invierte y qué políticas públicas se llevan a cabo para reactivar la economía.



NISSAN

Preguntada por el futuro de las plantas catalanas de Nissan, Chacón ha sostenido que es difícil que la compañía quiera seguir trabajando en Catalunya porque la decisión de cierre es de una multinacional global, pero ha destacado que el mundo de la automoción en Catalunya "no se acaba con Nissan".

"Para nosotros la industria de la automoción, un factor estructural y estructurante, es aún un sector de futuro porque tenemos centros tecnológicos, fabricantes, toda una cadena de suministros, y de todos los sistemas de la cadena de valor, de los 102 subsistemas, 88 los fabricamos aquí", ha afirmado.

Según la consellera, Catalunya cuenta con suficientes activos para que la industria del automóvil sea tractora de proyectos e inversiones, y ha dicho que el sector de la automoción puede que esté tocado pero que en el de la movilidad hay muchos activos.

También han participado el periodista y columnista de La Vanguardia Ramon Rovira; el economista y profesor de l'IESE Business School, Xavier Vives; el periodista de La Vanguardia Manel Pérez, y el president de la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País, Miquel Roca.

Este último, que ha alabado a Chacón por su visión de la situación y su capacidad de aportar "serenidad", ha advertido de que sería absurdo instalarse en la crítica a las decisiones de las administraciones ya que se trata de una situación muy complicada, en sus palabras.