Christie's International Real Estate abre su primera oficina en Barcelona

El ceo de Christie’s International Real Estate Barcelona, Miquel Morales, y la directora comercial, Eva Vázquez - CHRISTIE'S INTERNACIONAL REAL ESTATE

BARCELONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Christie's International Real Estate ha abierto su primera oficina en Barcelona, tras alcanzar un acuerdo con Setclaus, firma inmobiliaria con más de 20 años de experiencia, informa en un comunicado este miércoles.

La operación quiere dar respuesta a la evolución del mercado residencial de alto nivel, que ha aumentado la profesionalización, la presencia de compradores internacionales y la "necesidad de servicios cada vez más sofisticados".

El ceo de Christie's International Real Estate Barcelona y fundador de Setclaus, Miquel Morales, ha explicado que "Barcelona reúne todos los elementos para consolidarse aún más como uno de los grandes mercados residenciales internacionales".

"Nuestra ambición es contribuir a posicionar este patrimonio ante una comunidad global de compradores, manteniendo al mismo tiempo la cercanía y el nivel de acompañamiento que siempre han definido nuestra manera de trabajar", ha explicado.

La empresa ha explicado que será "especialmente selectiva" y que el criterio no será solo económico, ya que las propiedades también deben tener elementos que lo hagan singular, como su arquitectura, ubicación, historia, vistas o relevancia patrimonial.