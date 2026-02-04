Un ciberataque compromete los datos de unos 6.800 inscritos en la Bolsa de Alquiler de Barcelona

Archivo - Varias grúas en una zona de obras, a 31 de diciembre de 2022, en Barcelona, Cataluña (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
BARCELONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
Un ciberataque detectado a finales de diciembre del año pasado comprometió los datos de unas 6.800 personas inscritas en la Bolsa de Vivienda de Alquiler de Barcelona entre 2014 y 2018, han informado fuentes del Ayuntamiento de Barcelona a Europa Press.
Según ha avanzado Betevé, el pasado 26 de diciembre se detectó una "actividad irregular" en el portal web del Consell de l'Habitatge de Barcelona e inmediatamente se activaron los protocolos para averiguar lo que estaba pasando y cerrar la brecha de seguridad.
Las personas afectadas fueron informadas del suceso por correo electrónico, proporcionándoles atención personalizada en caso de necesitarlo, si bien hasta el momento no se ha detectado "ningún uso fraudulento de estos datos" ni ninguna petición al consistorio por parte de los hackers.
Según indica el consistorio, este miércoles la Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha dado "por cerrado el incidente" y ha archivado la causa, una vez seguidos todos los pasos que indica el protocolo, solucionándolo y mitigando los riesgos.
Además de la Autoritat Catalana, el consistorio puso eon concoimiento de la situación a la Agència de Ciberseguretat de Catalunya y al Centro Criptológico Nacional Computer Emergency Response Team (CCN-CERT).