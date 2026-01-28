El Cicac crea la comisión del Dret Civil Català para reforzar su conocimiento y utilización

El presidente del Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac), Rogeli Montoliu - CICAC

El pleno del Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac) ha aprobado este miércoles la creación de la comisión del Dret Civil Català, un nuevo órgano que se impulsa pra reforzar el conocimiento, la utilización y la incidencia de la abogacía en el desarrollo del derecho civil propio de Catalunya, informa en un comunicado.

Uno de los objetivos será profundizar en la formación del derecho civil, que se desarrollará de forma continuada con la comisión de Formació del Consell, con el objetivo de fomentar el uso de esta rama del derecho y amplificar la voz de la abogacía en todo el proceso normativo y el debate legislativo.

El presidente del Cicac, Rogeli Montoliu, ha destacado que la formación es una de las prioridades del Cicac y se fundamenta en la calidad de los ponentes, la actualización de contenidos y un enfoque "práctico y útil" para los profesionales.