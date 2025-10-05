El ciclo barcelonés 'Tardor Solidària' sobre el derecho a migrar empieza este martes en Sant Andreu

El ciclo 'Tardor Solidària' sobre el derecho a migrar - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona inicia este martes el ciclo 'Tardor Solidària', que se celebrará entre octubre y noviembre en el distrito de Sant Andreu, con exposiciones, conciertos, teatro, charlas y talleres sobre "el derecho a migrar".

Este evento quiere invitar a la reflexión y "reivindicar el derecho a migrar como uno de los derechos básicos" de la sociedad, informa el consistorio en un comunicado este domingo.

El ciclo es fruto de la colaboración e implicación de las entidades y equipamientos de todos los barrios de Sant Andreu y se inaugura el viernes 10 en la plaza de la Trinitat con el espectáculo de circo contemporáneo 'AMAL'.