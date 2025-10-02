El ciclo Òpera a Catalunya abrirá temporada con una nueva producción de 'Las bodas de Fígaro'

Presentación de la temporada del ciclo Òpera a Catalunya - ÒPERA A CATALUNYA

También tendrá por primera vez una ópera de Wagner

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ciclo Òpera a Catalunya 2025-2026 se abrirá el 15 de octubre en el Teatre La Faràndula de Sabadell (Barcelona) con una nueva producción de 'Las bodas de Fígaro' de Wolfgang Amadeus Mozart, en una temporada en que también se estrenará una versión de 'El holandés errante', de Richard Wagner.

La temporada regular se consolida en número de funciones, con 49 en 13 ciudades, que la convierten en la compañía con mayor implantación territorial del Estado y pasará por Sabadell, Barcelona, Cornellà de Llobregat, Granollers, Manresa, Sant Cugat del Vallès, Vic, Viladecans (Barcelona), Girona, Figueres (Girona), Tarragona, Reus (Tarragona) y Lleida, informa el ciclo en un comunicado este jueves.

Los solistas estarán acompañados de las dos formaciones estables de la compañía, el Cor Amics de l'Òpera de Sabadell y la Orquestra Simfònica del Vallès (OSV).

A estas 49 funciones de la temporada regular, se les suma 2 de la Escola d'Òpera de Sabadell, 4 del proyecto comunitario 'Push!', 7 del espectáculo educativo 'La jove Aïda' y un concierto con una selección de zarzuelas.

La primera ópera de la temporada será la nueva versión de 'Las bodas de Fígaro', que realizará 15 funciones en 12 ciudades y que parte de la producción presentada en 2015 con la mirada renovada del director y actor Miquel Górriz.

El ciclo presentará por primera vez una ópera de Wagner con 'El holandés errante', entre noviembre y diciembre de este año, en una nueva producción de Emilio López y bajo la dirección musical de Josep Planells Schiaffino.

La temporada se completará en 2026 con dos producciones ya presentadas anterioremente: 'Norma' de Vincenzo Bellini entre febrero y marzo y 'La traviata' de Giuseppe Verdi, entre abril y mayo de 2026.