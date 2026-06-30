Cid (Comuns) acusa a Feijóo de jugar al "terraplanismo electoral" con la 'ley de Nietos'

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid - EUROPA PRESS

BARCELONA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha acusado este martes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de jugar al "terraplanismo electoral" por considerar que el Gobierno de Pedro Sánchez estaría intentando modificar el censo electoral presumiblemente a su favor a través de la llamada 'ley de Nietos'.

"Es delirante, increíble. Forma parte de esta estrategia totalmente enloquecida del PP de hacer creer que en España se puede producir cualquier tipo de fraude electoral", ha lamentado en rueda de prensa en la Cámara catalana.

Es más, cree que Feijóo "quiere ir al programa de Íker Jiménez a hablar de cómo funciona el sistema electoral español".

Por ello, le ha pedido que se centre "en dejar de hacer, prácticamente, de derecha extrema o de extrema derecha, y de lanzar 'fake news".

Además, ha acusado a los populares de haber utilizado Catalunya de forma permanente como elemento electoral y el catalán como "elemento de confrontación" para ganar votos en el resto del Estado.