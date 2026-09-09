Cid (Comuns) celebra la dimisión de Trapero y cree que el Govern "va a crisis por semana"

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, en rueda de prensa en la Cámara catalana - EUROPA PRESS

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha celebrado este miércoles la dimisión del hasta ahora director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, porque no compartían su orientación al frente del cuerpo, y cree que el Govern "va a crisis por semana".

"Tenemos un Govern que vive instalado en la provisionalidad cuando debe dar estabilidad y una orientación clara sobre las políticas que quier hacer en defensa de los servicios públicos y para garantizar la seguridad en el país", ha subrayado en rueda de prensa en la Cámara catalana.

Para Cid, la dimisión de Trapero es "buena noticia" porque discrepaban de su orientación y la gestión que se ha hecho sobre cuestiones relacionadas con derechos fundamentales y derecho a la protesta.

En su opinión, los cambios que deben hacerse en Interior debe permitir mejorar la percepción en materia de seguridad ciudadana, y ha celebrado que por primera vez la comisaria jefe del cuerpo, Sílvia Catà, sea una mujer.

Sobre el sustituto de Trapero en la dirección del cuerpo, Ferran López, ha cuestionado que dicha responsabilidad la asuma un mosso en activo cuando, a su juicio, debería hacerlo un civil.