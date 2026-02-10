Cid (Comuns) critica las políticas de vivienda de Junts y aboga por prohibir compras especulativas

El diputado de Comuns, David Cid, durante un pleno en el Parlament de Cataluña, a 10 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). El Parlament acoge el debate general sobre la crisis del ascensor social, el progreso económico y el estado del biene - David Zorrakino - Europa Press

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha dicho que parte de la responsabilidad en la crisis de la vivienda de Catalunya recae en las políticas de vivienda que ha hecho Junts cuando ha gobernado, y también ha señalado a PP y al PSC: "Sus políticas a lo largo de estos años son lo que han provocado dónde estamos", y ha abogado por prohibir las compras especulativas de vivienda.

En el pleno monográfico sobre el ascensor social en Catalunya, ha defendido que es momento de un cambio de etapa en vivienda para que el crecimiento económico se note en el día a día de la gente: "Esto es lo que rompe este país. La diferencia entre quien cree que la vivienda es un negocio, que es una mercancía, y quien cree que es un derecho".

Ha defendido que la regulación de la compra de vivienda para uso no residencial es también una forma de autogobierno, cosa que Junts ha renunciado a hacer en vivienda, según él; a la vez que ha criticado que quieran bajar el IRPF teniendo en cuenta que pactaron la tasa autonómica actual con los Comuns cuando ocupaban la conselleria de Economía, y ha defendido mantener el impuesto de sucesiones: "Que quien más tiene, más pague".

También ha lamentado que defiendan un SMI catalán cuando en el Congreso de los Diputados votaron en contra de, por ejemplo, la reforma laboral: "El tripartito de la patronal, PP, Vox y Junts, han votado siempre en esta legislatura en contra de cualquier medida que suponga un avance de los trabajadores".

Sobre Rodalies, ha dicho que su estado se puede achacar a la infrafinanciación del Estado, en lo que ha coincidido con los representantes de Junts, pero también a la opción política de algunos partidos: "Han apostado primero por el AVE, después por las autopistas, después por el aeropuerto, y nunca, nunca, nunca por el transporte que utilizan los trabajadores. Ustedes eran los del AVE por el litoral. No eran los de Rodalies", ha ironizado.