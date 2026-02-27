Cid (Comuns) emplaza a Govern y ERC a lograr un acuerdo que permita aprobar Presupuestos

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid - EUROPA PRESS

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha emplazado este viernes al Govern y ERC a lograr un acuerdo que permita aprobar los Presupuestos de 2026 sin querer avanzar escenarios en caso de que no salgan adelante.

En rueda de prensa en la Cámara catalana, ha argumentado que, en el contexto actual, es importante que las formaciones de izquierdas lleguen a acuerdos y sean capaces de entenderse "para sacar adelante el país".

Todo ello tras asegurar que en los Comuns comparten que Catalunya debe avanzar en la gestión del IRPF, la cuestión que separa actualmente a Govern y ERC, y que se necesita una nueva financiación "justa y singular".

"Una Catalunya sin Presupuestos, sin esta cifra récord de inversión en vivienda, sin 100.000 becas comedor más o sin la bonificación al transporte, es una Catalunya que es una fiesta para la derecha y la extrema derecha", ha advertido.

Para Cid, la presentación de Presupuestos supone un "paso importante" para que sean una realidad, tras defender que ésta debe ser la legislatura de la vivienda y de los trenes, y con unos servicios públicos fuertes.