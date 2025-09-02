Cid (Comuns) espera que la reunión Illa-Puigdemont sirva para tener "acuerdos de país" más amplios

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

Afirma que Illa debe acudir como presidente del Govern "y no como intermediario de nadie"

BARCELONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha asegurado que espera que la reunión este martes en Bruselas entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el expresidente del Govern y líder de Junts, Carles Puigdemont, sirva para que haya "acuerdos de país lo más amplios posibles".

En rueda de prensa este martes en la Cámara catalana, ha señalado que sería una buena noticia que Junts decidiese sumarse al Pacte Nacional per la Llengua después de este encuentro con Illa.

Preguntado por si cree que esta reunión se produce por conveniencia política del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Cid ha respondido que sería bueno que Illa acudiese como presidente del Govern catalán "y no como intermediario de nadie", ya que considera que eso sería menospreciar la Presidencia de la Generalitat.

Ha sostenido que esta reunión entra "dentro del marco del diálogo que se debe producir entre las fuerzas políticas democráticas de Catalunya", y ha deseado que los próximos encuentros entre Illa y Puigdemont sean en territorio catalán porque eso significaría que se está aplicando la Ley de Amnistía.

"GEOMETRÍA VARIABLE"

Sobre si les preocupa que los socialistas se escoren hacia la derecha tras este encuentro, Cid ha avisado de que "si el PSC tiene la tentación de jugar a la geometría variable, la legislatura no llegará a buen puerto", y ha recordado que Illa es presidente gracias a los acuerdos de investidura con ERC y los Comuns.

También ha señalado que Illa "solo tiene un camino" para aprobar los Presupuestos de 2026, que es pactar con ERC y Comuns, pero ha reiterado que antes de sentarse a negociar las cuentas, el Govern debe cumplir los acuerdos suscritos con los Comuns para los suplementos de crédito de este año.

"Había cuestiones concretas en materia de vivienda que el Govern está incumpliendo", ha criticado el portavoz de los Comuns, que ha detallado que el cuerpo de inspectores sobre la Ley de Vivienda debería estar en marcha desde junio, y también ha señalado que tampoco se ha impulsado la unidad de mediadores en desahucios ni el registro de grandes tenedores de vivienda.

DEUDA DEL FLA

Cid ha calificado de buena noticia la aprobación por parte del Consejo de Ministros de este martes de la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a las comunidades autónomas, y ha defendido que esos recursos que Catalunya ahorrará sirvan para impulsar políticas de vivienda, sanidad, educación y un nuevo modelo de gestión forestal.

Ha preguntado al líder del PP en Catalunya, Alejandro Fernández, si comparte el posicionamiento del PP a nivel estatal que critica que las comunidades autónomas se puedan beneficiar de la quita de la deuda del FLA.

"Los ciudadanos no solo de Catalunya, sino de País Valencià, de Andalucía, que podrían tener más recursos para sanidad, educación... ¿deben salir perjudicados por esta estrategia de tierra quemada del PP?", ha cuestionado.