Cid (Comuns) insta a Romero a transformar el optimismo por los Presupuestos en "acción"

Archivo - El portaveu dels comuns en el Parlament, David Cid, interviene durante la tercera jornada del Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya, a 9 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Con la tensión patente entre sus so - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha instado a la consellera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero, a transformar el optimismo para tener Presupuestos en 2026 en "acción" y en cumplir lo acordado con los Comuns.

En una entrevista este jueves en 3Cat recogida por Europa Press, ha señalado que dependerá del Govern que haya o no cuentas aprobadas en 2026, y ha añadido que "si no hay Presupuestos, es un fracaso para el país, es un fracaso del presidente Illa, pero la pelota está en su tejado".

Ha reiterado que para que los Comuns comiencen a negociar las cuentas el Govern debe asegurar que "habrá sanciones a quien incumple" la Ley de Vivienda, mediante la aplicación del régimen sancionador.

Sobre la propuesta acordada entre el Gobierno y ERC para una nueva financiación, Cid ha señalado que "siempre es mejorable", y ha defendido que haya un suelo fiscal.

El portavoz de los Comuns ha criticado la oposición de Junts a esta propuesta: "Junts, todo aquello que no acuerda es un desastre y cuando lo acuerda Junts es una jugada maestra", ha reprochado.