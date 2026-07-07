Cid (Comuns) a Junts por llevar al CGE la prohibición de compras especulativas: "La patronal manda"

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid - EUROPA PRESS

BARCELONA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha criticado este martes que Junts lleve al Consell de Garanties Estatuàries (CGE) la proposición de ley para prohibir la compra especulativa de vivienda: "La patronal manda y Junts ejecuta".

"A Junts no le preocupa si la gente quiere o no pagar el alquiler, o si se puede comprar o no un piso. A Junts le preocupa que la gente pueda seguir acumulando más pisos para hacer negocio", ha afirmado en una rueda de prensa en la Cámara catalana.

Según Cid, la desigualdad en Catalunya se está construyendo "a partir de quien acumula vivienda para cobrar rentas, que muchas veces no se trata de pequeños propietarios y sí de grandes tenedores, de fondos de inversión y de bancos que hacen negocio con la vida de la gente".

"Los que limitan la propiedad privada en Catalunya son los que acumulan vivienda y hacen que la gente no se pueda comprar un piso donde vivir y no lo puedan alquilar", ha añadido.

Por ello, ha celebrado que el pleno del Parlament debata esta semana si la proposición de ley de los Comuns se debe tramitar por lectura única, y que posteriormente Junts podrá elevar al CGE, que dispondrá de una semana para pronunciarse.

Pese a todo, se ha mostrado convencido de que la aprobación final del texto puede tener lugar a finales de julio, aunque fuentes parlamentarias han asegurado que esto tendrá lugar después del verano, con el nuevo periodo de sesiones.