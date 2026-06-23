Cid (Comuns) pide al PSOE actuar contra la corrupción tras la sentencia a Ábalos: Es "gravísimo"

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha pedido al PSOE tomar medidas contra la corrupción tras la sentencia al exministro de Transportes José Luis Ábalos: "Estamos ante un hecho gravísimo".

En una rueda de prensa en la Cámara catalana este martes, Cid ha sostenido que "la sentencia es contundente" y que Ferraz debe dar explicaciones así como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lo hará este miércoles en una comparecencia.

"Es un problema para la mayoría progresista de este país", ha criticado Cid, que también ha pedido a los socialistas tomar medidas para que la legislatura tenga sentido en el ámbito de la vivienda como se ha hecho en dependencia con el anuncio de este martes de 6.200 millones más entre 2026 y 2027.

Asimismo, Cid ha apuntado que la contundencia de la sentencia contra Ábalos y Koldo no les impide mostrar su "estupefacción ante el hecho de que un corruptor como es Aldama salga de rositas, que no pise la cárcel y encima se lleve 3,1 millones de euros por la cara".

"Esto es grave. Debe llevar al PSOE una profunda reflexión y cambio de manera de actuar. Para nosotros es inexplicable lo que ha sucedido por parte del Supremo, en este caso también con Aldama", ha concluido.