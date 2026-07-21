Cid (Comuns) pide una reforma más amplia del Govern y dividir la conselleria que lidera Paneque

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid - EUROPA PRESS

BARCELONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha reclamado este martes una reforma más amplia del Govern y dividir el Departament de Sílvia Paneque, que está al frente de la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, además de ser portavoz del Ejecutivo catalán.

En rueda de prensa en la Cámara catalana, ha manifestado que Catalunya tiene retos que requieren nuevas energías: "Quien mucho abarca poco aprieta. Sobre la conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, ya hace meses que alertamos al Govern de que es una macroconselleria con muchos retos. Tendría sentido que se dividiera".

Tras asegurar que Paneque trabaja también para la ser la candidata del PSC en las municipales de Girona, ha constatado que gestiona tres de los principales retos que tiene Catalunya: la vivienda, la situación de los trenes y la energía.

"Esta conselleria es demasiado grande por el contenido y el volumen de trabajo que hay", ha sostenido Cid, que defiende que la Generalitat ya dispone de Presupuestos, y en consecuencia de los recursos necesarios para dar un impulso a sus políticas.

Por ello, ha invitado al Govern a reflexionar durante las vacaciones de verano sobre si su remodelación debe ir más allá: "Nosotros pensamos que sí, que esta remodelación, en otoño como mínimo, tendrá que ir más allá".