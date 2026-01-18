Cid (Comuns) pide valentía al Govern y espera avances en la reunión este lunes: "O todo o nada"

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, en declaraciones. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha pedido valentía al Govern a la hora de aplicar el régimen sancionador de la Ley de Vivienda, acordado con su partido, para poder iniciar la negociación de los Presupuestos de 2026, y ha esperado que haya avances en la reunión que celebrarán este lunes con el Ejecutivo catalán: "Estamos en tiempo de descuento. Creo que mañana es o todo o nada", ha avisado.

En declaraciones este domingo, ha asegurado que si el Govern quiere negociar las cuentas de 2026 "mañana tendría que poner encima de la mesa que ya ha avanzado, que ya ha comenzado a sancionar a aquella gente que se salta la ley del derecho a la vivienda".

A la reunión de este lunes en la Generalitat asistirán el conseller de Presidencia del Govern, Albert Dalmau, y la consellera de Economía, Alícia Romero, y por parte de los Comuns estará la presidenta del partido en el Parlament, Jéssica Albiach; el propio Cid, y los diputados en la Cámara catalana Susanna Segovia y Andrés García Berrio.

También asistirá el presidente del PSC en el Parlament, Ferran Pedret, y el secretario del Govern Javier Villamayor.

"A LA EXPECTATIVA"

Cid ha detallado que acudirán al encuentro "a la expectativa pero también con una exigencia clarísima" de cumplimiento de lo pactado para los suplementos de crédito de 2025 principalmente en lo que se refiere al régimen sancionador de vivienda, pero también otros compromisos en materia de educación, con las clases de refuerzo de catalán y matemáticas, y salud mental.

Ha explicado que aún no han entrado a negociar las cuentas del 2026, al ser preguntado por qué medidas exigirán esta vez, pero ha señalado que reclamarán blindar los servicios públicos, especialmente en sanidad y educación, además de seguir impulsando medidas de vivienda.

APUESTA POR SUMAR

Sobre la propuesta del coodinador federal de IU, Antonio Maíllo, de superar el espacio de Sumar y acelerar una candidatura amplia de izquierdas, Cid ha asegurado que desde los Comuns están trabajando "precisamente para fortalecer este espacio", en alusión a Sumar.

"Evidentemente conjuntamente con los compañeros y compañeras de Sumar, también Izquierda Unida y también de Más Madrid", ha subrayado Cid, que ha reclamado tener un proyecto fuerte a nivel estatal.

Preguntado por cómo valora la candidatura del escritor y periodista Roberto Enríquez, conocido como Bob Pop, a liderar la candidatura de BComú de cara a las municipales de 2027, el portavoz de los Comuns ha expresado su apoyo al portavoz de los Comuns y diputado de Sumar en el Congreso, Gerardo Pisarello.

Cid ha sostenido que es positivo que haya primarias en BComú, y ha defendido que Pisarello tiene "un apoyo muy transversal desde las bases, desde las organizaciones de barrio", tras lo que le ha definido como el mejor candidato, textualmente.