Cid (Comuns) tacha de "fallido" el gobierno de Albiol y ve despiadada su actuación con el B9

BARCELONA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha tachado este martes de "fallido" el Gobierno del alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, y de despiadada su actuación con el desalojo del antiguo instituto ocupado B9.

"Badalona es una ciudad que tiene, por ejemplo, una playa de perros, pero tiene un albergue cerrado para acoger a las personas sin techo. La gestión del alcalde Albiol es absolutamente indiferenciable hoy por hoy de la extrema derecha y de Vox", ha dicho en rueda de prensa desde el Parlament.

Ha criticado que el alcalde popular no haya presentado ningún proyecto para contar con recursos de la Generalitat y ha propuesto al Govern pasar por encima de algunos alcaldes ante su "inoperancia" con el Pla de Barris, como es el caso, según él, de Badalona.

SIN MULTAS EN EL RÉGIMEN SANCIONADOR

Ha lamentado que el Govern no haya interpuesto ninguna multa a empresas que hayan infringido el régimen sancionador en vivienda 329 días después de aprobarse la ley, y ha afeado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, falta evidente de voluntad ante ello.

Preguntado por los motivos por los que cree que la Generalitat no interpone las multas, ha señalado que siempre ha expuesto la "excusa" de la falta de garantías jurídicas, razón que ha criticado, ya que el propio Govern aprobó la medida.

Sobre la medida de prohibir las compras especulativas de vivienda, ha señalado que la comisión de expertos creada a raíz de la propuesta de los Comuns aún está trabajando en la redacción de propuestas.

En relación a la negociación por los presupuestos de la Generalitat de 2026, ha expresado que su formación está a la espera de que el Ejecutivo catalán abra las negociaciones y ha asegurado que espera que lo haga "con los deberes hechos", incidiendo en materia de vivienda.