Cierran un año el pasillo de la estación de Verdaguer entre la L4 y la L5 del Metro de Barcelona

BARCELONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha cerrado este lunes y durante 12 meses el pasillo que une la línea L4 con la línea L5 del Metro de Barcelona en la estación de Verdaguer por obras en el intercambiador, según ha informado en un comunicado.

Los usuarios tienen que efectuar el transbordo por la calle, saliendo al paseo de Sant Joan y accediendo a L5 por la bocana situada en el cruce de las calles Provença y Bailèn, unos itinerarios que están señalizados.

La obra en marcha, que cuenta con una inversión de 8,6 millones de euros, permitirá adaptar a personas con movilidad reducida la estación de la L4.

Estos trabajos incluyen la instalación de tres ascensores, el recrecido de los andenes y la sustitución de las escaleras existentes en el pasillo de intercambio por rampas.

La adaptación del intercambiador quedará completada con una segunda fase, que tendrá un presupuesto aproximado de 19 millones y que incluirá la ejecución de nuevos vestíbulos, la conexión con los andenes de la L5 y el recrecido de los andenes de la L5.