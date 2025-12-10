Cinco detenidos en el dispositivo de Mossos por el partido de Champions FC Barcelona-Eintracht

Archivo - Agentes de la Brigada Mòbil (Brimo) - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este martes por la noche a cinco personas por requerimiento judicial en el marco del dispositivo que llevaron a cabo por el partido de Champions entre el FC Barcelona y el Eintracht de Frankfurt, informan en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

El encuentro, considerado de alto riesgo, se disputó en el Spotify Camp Nou a las 21 horas, pero la afición alemana estuvo custodiada por la Brigada Mòvil (Brimo) desde la tarde, para posteriormente conducirlos hasta el estadio.

Además de los detenidos, el operativo se saldó con 12 personas investigadas por delitos de hurto y apropiación indebida, 12 denuncias administrativas y 17 personas fueron expulsadas del Camp Nou.