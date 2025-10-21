Cinco detenidos relacionados con la muerte violenta de un menor en Sants (Barcelona) en septiembre

Archivo - Un detenido por los Mossos d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a tres hombres y dos mujeres por su presunta relación con la muerte violenta de un menor en la calle Antoni de Capmany, ubicada en el distrito de Sants de Barcelona, el pasado 8 de septiembre, donde otro hombre resultó herido de gravedad por lesiones de arma blanca de alguno de los detenidos.

Las detenciones se realizaron entre el viernes pasado y este lunes, informa la policía catalana en un comunicado este martes.

La investigación se inició la misma noche del crimen con la recogida de indicios y con las inspecciones oculares realizadas por la Policía Científica, desplazada al lugar de los hechos, y junto con otras gestiones de investigación han permitido a los investigadores identificar y localizar a los sospechosos.

Los detenidos tienen entre 16 y 20 años y los arrestos se produjeron en L'Hospitalet de Llobregat y Barcelona, y los dos hombres y una de las mujeres pasaron a disposición judicial este lunes, mientras que el resto pasaron a disposición de la Fiscalía de Menores.

Por ahora, la investigación descarta que los hechos estén relacionados con un conflicto entre grupos juveniles violentos enfrentados.