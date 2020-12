Cinco escuelas de Barcelona "democratizarán" sus herramientas digitales en un plan piloto

A partir de marzo adoptarán programas de software libre y respetuoso con la soberanía de datos personales

Cinco escuelas de Barcelona participarán en un plan piloto del consistorio diseñado por la entidad Xnet de "digitalización democrática" de sus herramientas, en el que sus alumnos dejarán de usar plataformas que unifican correo, editores de textos y calendarios para adoptar diferentes programas de software libre y respetuoso con la soberanía sobre los datos personales.

El Pla de Digitalització Democràtica dels Centres Educatius ha contado con la participación de un grupo de familias, de la entidad Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (aFFaC) y con el apoyo del Consorci d'Educació de Barcelona.

A partir de marzo, que es cuando el plan llegará a los colegios, los alumnos participantes pasarán a utilizar, entre otros, sistemas como Nextcloud, Moodle o BigBlueButton para alojar sus archivos, gestionar los materiales de aprendizaje y hacer videoconferencias, respectivamente.

CONSTRUIR UNA ALTERNATIVA

"Hay que construir al menos una alternativa a Google", ha expuesto, en declaraciones a Europa Press, la fundadora de Xnet, Simona Levi, que ha defendido buscar una solución con estándares éticos, de soberanía de datos e información, y que, a la vez, pueda competir en usabilidad y agilidad con la 'suite' unificada de Google.

"Hemos escogido las compañías internacionales más avanzadas, sólidas y con recorrido en el mundo del programario libre", ha dicho Levi.

La responsable de Xnet ha explicado que el proyecto no supondrá un nivel de dificultad tecnológica inasumible para los alumnos y los docentes, pero sí plantea crear una conciencia crítica sobre qué herramientas se han usado hasta ahora: "¿Qué tipo de ingenuo e irresponsable no se pregunta qué coste oculto tiene un servicio gratuito por parte de una empresa que no es de caridad, y que está especializada en análisis de datos?", ha razonado la activista.

Ha coincidido con ella el director de Innovación Democrática del Ayuntamiento de Barcelona, Arnau Monterde: "No sabemos qué pasa detrás de todas las herramientas que nos rodean; si tienen nuestros datos, si los venden, si nos perfilan con ellos... y este desconocimiento termina siendo un problema tan grande que lo ignoramos", ha declarado a Europa Press.

HACER PEDAGOGÍA

Monterde ha defendido que "a través de las tecnologías, podemos hacer pedagogía en las escuelas sobre qué modelo construimos, si nos desentendemos de cómo están hechos, o si mantenemos un control desde lo público".

El responsable del consistorio defiende que, así, se favorecerá una reconciliación con el mundo tecnológico: "Nos aleja de la tecnología el no saber cómo está hecha; ahora queremos acercarnos a ella sin miedo", ha sostenido.

El consistorio invertirá 140.000 euros del presupuesto de 2021 en esta primera fase, que incluirá servidores seguros en los que almacenar los datos, y un servicio técnico y de formación para ayudar a los centros en la implementación de las herramientas.

"No podemos dejar los comedores escolares en manos de Pizza Hut, ni la digitalización de las aulas en manos de Google", ha concluido Levi.