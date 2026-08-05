Cinco menores hospitalizados tras un accidente en una atracción de feria en Tona (Barcelona)

Archivo - Ambulancias del SEM - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cinco menores han sido trasladados al Hospital de Vic, tres de ellos en estado menos grave y dos en estado leve, tras quedar heridos por un accidente en una feria durante la fiesta mayor de Tona (Barcelona) este miércoles sobre las 00.15 horas, han informado fuentes del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) a Europa Press.

Según ha avanzado '3CatInfo', 9 personas se han visto afectadas (8 menores y 1 adulto) y para el suceso se han activado 6 ambulancias del SEM, además de dotaciones de los Bombers, Mossos y policía local de la localidad.

Fuentes de los Mossos han explicado a Europa Press que la principal hipótesis del accidente es un fallo mecánico en el mecanismo de retención de la puerta de la atracción (en forma de olla).

La policía catalana se traslada este miércoles hasta la feria para hacer una inspección ocular de la atracción.

Se mantiene la investigación abierta para determinar las causas del fallo y eventuales responsabilidades.