El Circuit de Barcelona-Catalunya presenta su primer 'MotoGP Fan Fest'

Imagen de la presentación en el Recinto Modernista de Sant Pau en Barcelona. - GENERALITAT

BARCELONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo y presidente de Circuits de Catalunya, Miquel Sàmper, ha presidido este martes en el Recinto Modernista de Sant Pau de Barcelona la presentación de la 35ª edición del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, que volverá al recinto de Montmeló (Barcelona) entre los días 15 y 17 de mayo con la novedad de su primer 'MotoGP Fan Fest', informa el Govern en un comunicado.

Se trata de un evento que se celebrará el miércoles y el jueves de la semana del Gran Premi en la plaza Catalunya de Barcelona e incluirá actividades gratuitas para todos los públicos con entrevistas, activaciones, actuaciones en directo y las visitas de pilotos de MotoGP, como la de los hermanos Marc y Àlex Márquez.

Otra de las novedades de esta edición del Gran Premi de MotoGP es la renovación y ampliación del centro médico del Circuit, un proyecto ha supuesto una inversión cercana a los 900.000 euros.

Además, también se han realizado mejoras en diferentes puntos del trazado, como en la escapatoria situada entre las curvas 6 y 7, que se ha ampliado, o la recta principal, donde se ha sustituido el guardarraíl de doble onda por un muro de hormigón con vallas de seguridad.

El conseller Sàmper ha explicado que el Circuit de Barcelona-Catalunya "es hoy una referencia no sólo para los aficionados al motor, sino también para los pilotos, equipos y profesionales de todas las disciplinas".