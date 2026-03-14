CIRE y Pere Tarrés impulsan un proyecto de orientación laboral para jóvenes con medidas judiciales

Acompañamiento a un joven - CIRE

BARCELONA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) y la Fundació Pere Tarrés lideran un proyecto de orientación para jóvenes de dieciséis años que cumplen medidas judiciales, según han informado este sábado mediante un comunicado.

Según el CIRE, no se trata de un programa para que estos jóvenes tengan una inserción laboral inmediata, sino que apuesta por un "proceso gradual de acompañamiento respetuoso" con el objetivo de mejorar su motivación y su autoconcepto de cara a una futura inserción laboral.

La iniciativa consiste en un acompañamiento personalizado de 20 horas que incluye tutorías individuales semanales de aproximadamente una hora, en las que se trabajan aspectos como la exploración de intereses, el desarrollo de competencias, la elaboración del currículum o la preparación de entrevistas.

Además, los participantes reciben una beca mensual de 34 euros como incentivo para mantener una participación activa en el programa, que, hasta ahora, ha beneficiado a un total de diez jóvenes.

JÓVENES CON ENTORNOS VULNERABLES

Los jóvenes participantes presentan mayoritariamente trayectorias de fracaso escolar, donde, en muchos casos, no han finalizado la Educación Secundaria Obligatoria y proceden de entornos familiares y socioeconómicos vulnerables, lo que dificulta su acceso al mercado laboral.

El director general del CIRE, Daniel Ortiz, se ha mostrado satisfecho con la colaboración: "Valoramos muy positivamente la colaboración con la Fundació Pere Tarrés, no solo por su larga trayectoria y experiencia en el acompañamiento de jóvenes en su proceso de inserción sociolaboral, sino también por el buen resultado del trabajo conjunto con el CIRE".