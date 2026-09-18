Clare Pollard aborda la tradición oral y el origen de los cuentos en 'Las hadas modernas'

La poeta Clare Pollard - EUROPA PRESS

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La poeta y novelista inglesa Clare Pollard ha publicado 'Las hadas modernas', una novela que aborda la tradición oral de los cuentos y rastrea su origen real y mundano y de cómo son transmitidos como forma de explicar "cómo funciona el mundo, la moral y las consecuencias de los actos".

En un encuentro con medios en Barcelona por su participación en La Setmana del Llibre en Català, Pollard ha dicho que le obsesionan los cuentos tradicionales y cómo son transmitidos y entendidos por las diferentes generaciones: "Es curioso los cuentos que nuestra cultura mantiene y los que no".

'Las hadas modernas', publicada en catalán por Club Editor y en castellano por Impedimenta, sitúa la acción en un salón de mujeres en el París del siglo XVII donde se dedican a contar cuentos de hadas como versiones cifradas de sus propias vidas, junto a un Charles Perrault, viudo y expulsado de la corte de Versalles.

Pollard (Bolton, 1978) ha explicado que los cuentos tradicionales se han ido reexplicando con el paso de los tiempo, añadiendo aspectos nuevos y edulcorándolos, ya que ha dicho que las primeras versiones eran mucho más oscuras.

Ha subrayado que en aquellos cuentos el malvado acostumbraba a ser el rey, pero que en Disney se ha convertido en la mala a la madrastra: "En los cuentos de Disney, la madrastra es castigada; en los tradicionales, el rey no".

LEER EN VOZ ALTA

Como poeta, Pollard ha dicho que le gusta recitar, también sus novelas que no cree acabadas hasta que no las lee en voz alta, y ha dicho que se debería mantener el hábito de leer a los niños más allá de los 4 o 5 años, y ha aplaudido el auge de los audiolibros, una forma que le parece "natural".

La escritora ha señalado que los cuentos de hadas perduran porque son contados "centenares de veces " a los niños, y ha bromeado que estos se interesan más por aquellos que tienen los elementos más oscuros como 'Caperucita roja'.